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Yemeni yazın ayağı serin tutuyor

Kahramanmaraş’ta deriden üretilen yemeniler yazın ayağı serin tutuyor.

Genel 26.04.2021, 12:05
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Yemeni yazın ayağı serin tutuyor

Kahramanmaraş’ta deriden üretilen yemeniler yazın ayağı serin tutuyor.

Taşhan İş Hanında atalarından miras kalan yemeniciliği 50 yıldır yaptığını söyleyen 70 yaşındaki 2 çocuk babası Abidin Saçmalı, el emeği, göz nuruyla değişik renk ve modellerle yaptığı yemenilerle mesleğini ayakta tutmaya çalıştığını söyledi. Saçmalı, “Orijinal özelliğini kaybetmeden günümüze kadar gelen, tamamen doğal malzemelerden yapılması nedeniyle nasır, ayak kokusu, şekeri ve vücutta elektriklenmesi olanların yoğun ilgisi var. Meşakkatli birçok işleminin ardından sipariş aldığımız müşterilerimize teslim ediyoruz. Deriden üretilen yemeniler, özellikle yazın sıcaklarda serin tuttuğu ve sağlıklı olduğu için daha çok rağbet görüyor. Salgının ardından ise insanlar sağlıklarına daha çok önem vermeye başladı. Yemeni ayakkabılarımız her yaş grubuna hitap ediyor. Yemenilerde yaş sınırı yoktur. Alan memnun kalıyor ve tekrar geliyor” dedi.
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