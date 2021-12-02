Yemeksepeti Banabi’den

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti Banabi, 30 Kasım'daki Paylaşma Günü’nde uygulamadaki seçili ürünlerden verilen her siparişin aynısından 2 adet de Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına (Koruncuk Vakfı) bağışladı.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti’nin market alışverişi hizmeti Yemeksepeti Banabi, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini 30 Kasım Paylaşma Günü'nde öne çıkardı.



Bu kapsamda Yemeksepeti Banabi, 30 Kasım saat 18.00 ila 1 Aralık saat 23.59.59 arasında uygulamadaki temel gıda, kişisel bakım ve kırtasiye gibi ürün gruplarından oluşan 67 ürünlük özel bir “Paylaşma Günü” kategorisi oluşturdu.



Yemeksepeti Banabi, bu zaman aralığında bu kategoriden sipariş verilen her üründen 2 adet de Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışladı.

Kampanya saatlerinde Yemeksepeti Banabi Paylaşma Günü Kategorisi'nden 15 binin üzerinde ürün siparişi verildi. Böylece Yemeksepeti Banabi 140 korunmaya muhtaç kız çocuğuna siparişlerin iki katı olarak 30 bin adetten fazla ürün bağışladı.



"Bugün sepette paylaşmak var!’" mesajıyla gerçekleştirilen Paylaşma Günü’nde kullanıcılar tarafından en çok makarna, hijyenik ped, un ürünleri sipariş verildi. Ürünler, 6 Aralık 2021’de Yemeksepeti Banabi depolarından yola çıkarılarak, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın İstanbul Bolluca ve İzmir Urla'daki köylerine gönderilecek.