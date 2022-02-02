Yemek Sepeti kuryelerinden şirket binası önünde eylem: Yüzlerce kurye kontak kapattı

Yemek Sepeti şirketinin kuryeleri, kendilerine yapılan zammı yetersiz buldukları için şirket binası önünde eylem yaptı. Şartlarının çok zor, maaşın ise az olduğunu söyleyen bir kurye, “Çalışmaya gelince Avrupa’yı, maaşa gelince Afrika’daki aç insanları örnek gösteriyorlar” dedi.

Çevrimiçi yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti şirketinin kuryeleri, ’düşük zam’ gerekçesiyle şirketin Levent’te bulunan binası önünde eylem gerçekleştirdi. Saat 10.00 itibarıyla bina önünde toplanmaya başlayan kuryelerin sayısı her geçen dakika arttı. Zor koşullar altında çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını dile getiren kuryeler, bir araya gelip sloganlar atarak yapılan zammı eleştirdi.

"Bizimle ilgilenecek kimsenin olmadığını belirttiler"

Eylem sürerken bir grup kurye, yetkililerle konuşmak için şirket binasına girdi. Ancak kısa bir süre sonra görüşmeyi yapamadan dışarı çıktıkları görüldü. Görüşmek için içeri giren kuryelerden biri, “İçeriye girdik ama pandemiden dolayı burada olmadıklarını belirttiler. Uzaktan çalıştıklarını söylediler. Şu anda bizimle ilgilenecek kimsenin olmadığını belirttiler. Hiçbir şekilde muhatabımız yok. Bizi filo müdürleriyle görüştürdüler. Biz de uzaktan online olarak canlı konferans şeklinde görüşmeyi talep ettik, onun için de haber bekliyoruz” dedi.

“Kelle koltukta geziyoruz, bu maaş bize reva değil”

Şirketin kadın kuryelerinden biri, “Karda, kışta, soğukta, yağmurda çalışıyoruz ama bize asgari ücreti reva gördüler. Fakat asgari ücretin üzerine bir zam yapmaları gerekiyordu. O motorun üstünde, iki tekerin üstünde kelle koltukta geziyoruz. Bu maaş bize reva değil. Maaştan da kesintiler oluyor. Bugün de buraya sesimizi duyurmaya geldik. Umarım istediğimizi alırız. Artık bizi de düşünsünler. Biz taşımacılık, lojistik yapıyoruz. Bizim can güvenliğimiz yok” derken, bir başka kadın kurye ise, “Zamlardan şikayetçiyiz. Yaptığımız işin, verdiğimiz emeğin karşılığını kesinlikle alamıyoruz. Bu sebeple biz de eylem yaptık. Umarım bizi duyarlar, umarım bir çözüm olur” diye konuştu.

“Çalışmaya gelince Avrupa’yı, maaşa gelince Afrika’daki aç insanları örnek gösteriyorlar”

Şirket yetkililerin, kuryelerin can güvenliğini önemsemediklerini vurgulayan bir başka şirket kuryesi, “Yemek Sepeti bize asgari ücret veriyor ve örneğin 6-7 bin TL kazanmamız için ortalama bin adet paket atmamız gerektiğini söylüyor. Bin paket atmamız için trafik kurallarına uymamamız lazım. Şurada caddede, arabaların arasında saatte 100 kilometre hızla gitmeniz lazım. Bu da canımızdan olmamıza sebep oluyor. Biz hakkımızı arayınca, ’Biz büyük şirketiz, ne hakkı arıyorsunuz’ diyorlar. Çalışmaya gelince Avrupa’yı, maaşa gelince Afrika’daki aç insanları örnek gösteriyorlar. Burası Afrika değil, burası Türkiye” ifadelerini kullandı.

“Beklediğimiz rakamı alamazsak bu eyleme devam edeceğiz”

Çok zor koşullarda çalıştıklarını ve zammın yetersiz olduğunu söyleyen bir başka kurye ise, istedikleri zammı alamamaları halinde eylemi sürdüreceklerini belirterek, “Bugün hakkımız olan ücreti almak için arkadaşlarımızla toplandık, buradayız. Sonuç olarak biz ofiste çalışmıyor, ağır ve tehlikeli bir iş yapıyoruz. Bütün iklim koşullarında, yazın cayır cayır sıcağında, özellikle kışın soğukta çok zorlanarak çalışıyoruz. İnsanlara paketlerini ulaştırabilmek için çok büyük emek veriyoruz ve hakkımızın bundan fazlasının olduğuna inanıyoruz. İleride eğer beklediğimiz rakamı alamazsak kuvvetle muhtemel bu eyleme devam edeceğiz” dedi.

Şirket binası önündeki bekleyişlerini sürdüren kuryeler, soğuk havadan etkilenmemek için davul zurna eşliğinde halay çekerek eylemlerine devam etti.