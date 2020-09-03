Yemeğini tilkiyle paylaşıyor
KARABÜK’TE, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIĞI FABRİKANIN ÖNÜNE KADAR GELİP YİYECEK ARAYAN TİLKİLERE YEMEĞİNİ VERİP BESLENMELERİNİ SAĞLIYOR.
Karabük’te, özel güvenlik görevlisi çalıştığı fabrikanın önüne kadar gelip yiyecek arayan tilkilere yemeğini verip beslenmelerini sağlıyor.
Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan bir fabrikanın özel güvenlik görevlisi, aç kaldığı için fabrikanın önüne kadar gelen tilkilerle yemeğini paylaşıyor. Fabrikanın istinat duvarına çıkan tilkilere yemek verip beslenmelerini sağlayan güvenlik görevlisi o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, "’Tilki kardeş geldi. Bugünkü menüsü çok güzel. Yemeğini ve suyunu koydum, Ye kızım ye, korkma. Şunun güzelliğine bakar mısın? Şu anda pilavı yiyor. Tilki kardeş yanında su da var. Allah’ın sessiz kulları bunlar. Arkadaşlar, elimizden geldiği kadarıyla destek olalım. Bu yabani bir hayvan. Konuşmalarımı duyuyor ama kaçmıyor" dedi.
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