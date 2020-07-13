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Yeğenini av tüfeği ile öldürdü
BURSA'DA BİR KİŞİ, TAŞKINLIK YAPTIĞI GEREKÇESİYLE TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ.
Genel 13.07.2020, 10:28
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Bursa’da bir kişi, taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tartıştığı yeğenini av tüfeği ile öldürdü.
Olay, Gemlik ilçesi Şahinyurdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D., ablasının oğlu Ahmet Top ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Daha sonra Ahmet Top’un taşkınlık yapıp, köy meydanında bulunan marketin camlarını kırdığını öğrenen dayı S.D., av tüfeği ile yeğenini vurdu. Ahmet Top olay yerinde hayatını kaybederken, S.D. Gemlik İlçe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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