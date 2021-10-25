Yeditepe Üniversitesi'nin, "Nisan Ceren ile Yaratıcı İşler" etkinliği 4 Kasım'da başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, "Nisan Ceren ile Yaratıcı İşler" etkinliği kapsamında, kasım ve aralık aylarında, Demet Evgar, Engin Günaydın, Ozan Açıktan, Nil Karaibrahimgil, Kerem Çatay ve Mehmet Ergen'i çevrm içi seminerlerde ağırlıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Kültür Sanat Ofisinin düzenlediği "Nisan Ceren ile Yaratıcı İşler" etkinliği, 4 Kasım'da başlıyor.

Çok sayıda ödüllü oyuna imza atan yapımcı Nisan Ceren Özerten'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte, yaratıcı işlerde kendi özgün yöntemlerini oluşturmuş isimlerle sohbetler gerçekleştirilecek.

Yedinci sanatın incelikleri, zorlukları ve düşüp kalkmalarının enine boyuna konuşulacağı sohbetlerde konuklar, hayalden gerçeğe uzanan yolda neler yaptıklarını, deneyimlerini aktaracak, yaratıcılık kavramının altını dolduracak.

Kasım ve aralık aylarında, her perşembe günü gerçekleştirilecek "Nisan Ceren ile Yaratıcı İşler" etkinliğine konuk olacak isimler ve konuk olacakları tarihler de açıklandı.

Buna göre, etkinliğe 4 Kasım'da Ozan Açıktan, 11 Kasım'da Nil Karaibrahimgil, 18 Kasım'da Engin Günaydın, 25 Kasım'da Kerem Çatay, 2 Aralık'ta Mehmet Ergen, 9 Aralık'ta Demet Evgar konuk olacak.