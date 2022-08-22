Yedikule Hisarı ‘Dron Yarışlar Zafer Kupası’ organizasyonuna ev sahipliği yapıyor

Fatih Belediyesi, Tech Dron League ile birlikte düzenlediği Dron Yarışları Zafer Kupası organizasyonuyla bir ilke daha imza atıyor. 27-28 Ağustos tarihlerinde Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Yedikule Hisarı’nda gerçekleşecek olan organizasyon ilk kez tarihi bir mekanda yapılacak.

Fatih Belediyesi ile Türkiye’nin dron teknolojileri ve sporu alanında milyonlarca kişiye ulaşan Tech Dron League ortaklığında düzenlenen organizasyon 2 gün boyunca yarışların yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan: “Dron Yarışları organizasyonunu, tarih yolculuğumuzda önemli şeref halkalarımızdan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlediğimiz etkinliklerden biri olduğu için Zafer Kupası olarak adlandırdık. İnşallah programımız zaferimizin 100’üncü yılına yakışır coşku dolu bir atmosferde tamamlanacak” diyerek tüm tüm teknoloji ve dron meraklılarını etkinliğe davet etti.

Hem Takım hem bireysel yarışlar nefes kesecek

Her geçen gün daha da gelişen dron teknolojisini sportif veya profesyonel olarak eğitimli bir şekilde gerçekleştiren pilotlar, birinci gün antrenman, sıralama turları, ikinci gün ise eleme yarışlarıyla şampiyonluğa ilerleyecekler. Yarışlar ve etkinlikler tüm gün sürerken; 200 km hıza 1 saniyede çıkan dronlar, final yarışlarını akşam saatlerinde, LED’lerle özel olarak ışıklandırılmış ve 10 engelden oluşan 400 metre pisti en önde tamamlamak için kıyasıya yarışacaklar. Pilotlar; quad droneları, FPV (First Person View) ve özel radyo kumandaları ile seyircilere heyecan dolu bir yarış keyfi yaşatacaklar. Dronların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele ederken; pilotların gözlüğündeki görüntü sahnedeki LED ekranlarda canlı verilecek ve seyirciler de pilotlarla aynı heyecanı yaşayacak.

Türkiye’nin en genç drone piloto da yarışacak

Yedikule Hisarı’ndaki Dron Yarışları’nda Türkiye’nin 9 yaşındaki en genç dron pilotu Ege Orhan da profesyonel sporcularla birlikte yarışacak. Yarışların yanı sıra renkli etkinliklerin de gerçekleşeceği programda dileyenlere dron uçuş eğitimi verilirken; katılımcılar dron simülatörü, VR deneyim, maker & robotik alanları, segwayler, yarışmalar, dron pit stop, topla drone vurma gibi deneyimler yaşayabilecekler. MC tüm gün interaktif atölyeleri ve yarışmaları sunarken, deneyim alanında kazananlara madalyaları takdim edilecek.

27 - 28 Ağustos tarihlerinde 15.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek ve katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinlikte, tüm dron ve teknoloji meraklıları için belirlenen noktalardan Yedikule Hisarı’na ulaşım Fatih Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.

Kazanan Dron pilotlarını ödüller bekliyor

28 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşecek törende hem takım kazananları hem de bireysel yarışan pilotlar ödüllerini ve kupalarını alacaklar. Takım Ödülleri: 1.Takım 6.000 TL, 2.Takım 3.000 TL, 3.Takım 2.000 TL, 4.Takım 1.000 TL. Bireysel Ödüller: 1.Kazanan 3.500 TL, 2.Kazanan 2.000 TL, 3.Kazanan 1.500 TL, 4.Kazanan 1.000 TL. Başvurular www.techdroneleague.com/yedikule-hisari-yarisi-basvuru/ adresindeki başvuru formu üzerinden gerçekleştirilecek.

Başkan Turan “Zaferin 100’üncü yılına yakışır bir atmosferde gerçekleşecek”

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan: “Dron Yarışları organizasyonunu, tarih yolculuğumuzda önemli şeref halkalarımızdan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlediğimiz etkinliklerden biri olduğu için Zafer Kupası olarak adlandırdık. İnşallah programımız zaferimizin 100’üncü yılına yakışır coşku dolu bir atmosferde tamamlanacak. Dron Yarışları organizasyonunun ilk kez tarihi bir mekânda gerçekleşmesi ve bu mekânın büyük bir titizlikle restorasyonunu sürdürdüğümüz 1600 yıllık kültürel mirasımız Yedikule Hisarı olması, ev sahibi olarak bizi ayrıca heyecanlı kılıyor. Yedikule Hisarı’nın restorasyonuna başladığımızda buranın kültür sanat faaliyetleri ve birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağını söylemiştik. Onlardan biri de bu organizasyondur. Tüm teknoloji ve dron meraklılarını 27 - 28 Ağustos tarihlerinde bu unutulmaz ve renkli programa davet ediyorum” dedi.