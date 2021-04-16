banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama

Yedigöller Milli Parkı yolu 4 aydır kapalı

Bolu’da yoğun geçen kış sebebiyle geçtiğimiz yıl Aralık ayında kapanan Yedigöller Milli Parkı yolu iklim şartlarından dolayı 4 aydır kapalı.

Genel 16.04.2021, 16:13
2
Yedigöller Milli Parkı yolu 4 aydır kapalı

Bolu’da yoğun geçen kış sebebiyle geçtiğimiz yıl Aralık ayında kapanan Yedigöller Milli Parkı yolu iklim şartlarından dolayı 4 aydır kapalı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve her yıl özellikle fotoğraf ve kamp tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller Milli Parkı’nın yolu yoğun geçen kış mevsiminde beton bariyerlerle kapatıldı. Kış boyunca kapalı kalan Yedigöller Milli Parkı, yolu kapanmasının ardından geçen 4 ay sonunda güzergahta kar ve buzlanma olması sebebiyle henüz açılamadı. Turizm merkezine gitmek isteyen ziyaretçiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tabelayla uyarıldı. Ekiplerin yol üzerine koydukları uyarı tabelasında, “Yedigöller Milli Parkı yolu iklim şartlarından dolayı ulaşıma kapalıdır. Ulaşım Zonguldak-Mengen karayolundan sağlanmaktadır” denildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu