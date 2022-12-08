Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu’nda dersler başladı

Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yedi Güzel Edebiyat Okulu’nda dersler başladı. Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç’un eser verdiği türlerde atölye çalışmaları ve eğitimlerin verildiği “Edebiyat Okulu”, genç edebiyatçıları Yedi Güzel Adam’ın gölgesinde bir kalem erbabı olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Esenler Belediyesi, milli duyarlılıklarını eserlerine yansıtarak bir ekol oluşturan “Yedi Güzel Adam” temalı Edebiyat Okulu’na ev sahipliği yapıyor. “Yedi Güzel Adam” olarak anılan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç’un eserlerini geleceğe taşımayı ve edebiyata tutkulu her yaştan bireyi, Yedi Güzel Adam’ın gölgesinde birer kalem erbabı olarak yetiştirmeyi hedefleyen okulda, 7 başlık altında eğitim veriliyor. Edebiyat Okulu’nda dersler, 16 hafta boyunca devam edecek.

Akademisyen Şair ve Yazarlardan Eğitim

Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu’nda Cahit Zarifoğlu Çocuk Edebiyatı Atölyesi yazar Suheyla Sancar, Rasim Özdenören Roman Atölyesi yazar Osman Koca, Nuri Pakdil Deneme Atölyesi şair-yazar Özcan Ünlü, Alaeddin Özdenören Şiir Atölyesi şair-yazar Şakir Kurtulmuş, Mehmet Akif İnan Portre Yazarlığı Atölyesi gazeteci-yazar Mehmet Nuri Yardım, Sezai Karakoç Eleştiri Atölyesi akademisyen-yazar Prof. Dr. Mehmet Güneş ve Erdem Bayazıt Öykü Atölyesi yazar Erhan Genç tarafından veriliyor. Edebiyat Okulu’nda ayrıca alanında uzman akademisyen, şair ve yazarlar tarafından workshoplar da yapılacak.

Öğrencilerin çalışmalarını disipline ediyor

Alaeddin Özdenören şiir atölyesinde dersler veren şair-yazar Şakir Kurtulmuş, Yedi Güzel Edebiyat Okulu projesini ilgiyle beklediklerini belirterek “Bu tür projeler, özellikle yazı yazan öğrencilerin gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Daha öncesinde yaptığımız yazarlık atölyesindeki tecrübelerimizde de bunu gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. Atölyeye gelen öğrenciler önce çok karışık, anlamlandıramadığımız şiirler, denemeler yazarken atölyenin tamamlanmasıyla ortaya çıkan ürünlere baktığımızda gerçekten bu atölyelerde birtakım kazanımlar sayesinde daha iyi, dikkate değer ürünler ortaya koyduklarını gördük. Bu anlamda Edebiyat Okulu’nun da öğrencilerin çalışmalarını disipline etmesi açısından iyi bir noktaya getireceğine güvenimiz sonsuz. Bugün öğrencilerle ilk defa tanışacağız. Gençleri kendi düzeylerine göre çalışmalarını değerlendireceğiz. İnşallah verimli bir sezon geçiririz” diye konuştu.

Çocuk Edebiyatına duyarlı bir kitlemiz var

Cahit Zarifoğlu Çocuk Edebiyatı Atölyesi eğitmeni yazar Suheyla Sancar ise şunları kaydetti:

“İlk dersimizi gerçekleştirdik. Bütün katılımcılarımız bu alanla ilgilenen, ihtisas yapan ve ihtisas yapmak isteyen, çocuklarına iyi kitaplar seçmek isteyen ya da kitap yazma arzusu olan öğrencilerimiz. Bazı öğrencilerimizin ufak kitap denemeleri de var. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü profil olarak çocuk edebiyatına ilgi duyan bir kitlemiz var. Bu da bizi teşvik edecek bir şey. İçeriğimizde sadece ‘Nasıl iyi bir çocuk kitabı seçeriz? Çocuklar için hangi kitaplar uygundur?’ gibi temel soruları cevaplamakla birlikte ‘Çocuklara onların seviyesinden nasıl bakarız ve onları anlarız?’ temalı bir programımız var. Bunu şöyle örneklendirebilirim: Bir çocuğun fotoğrafını çekmek istediğinizde onu yukarıdan çekerseniz onu iyi gözlemleyemez ve kendinizi yukarıda bir yerde, çocuğu ise aşağıda bir yerde konumlandırırsınız. Ama çocuğun karşısına geçerseniz iyi bir fotoğraf elde edersiniz. Çünkü onunla artık aynı konumdasınızdır. Biz de çocuk kitaplarına bu gözle bakıyoruz. Bu algıyı katılımcılarda oluşturmak için programımızı şekillendiriyoruz. Katılımcılarımız eğitim sonunda temel kurgu bilgisini, çocuklar için hangi kitapları seçebileceğini, iyi kitap-kötü kitap ayrımını yapabilecek duruma gelecekler çünkü her çocuk kitabı, çocuk edebiyatı eseri değil. Biz bu farkındalığı katılımcılarımızda oluşturmak istiyoruz”

Sancar, Zarifoğlu ile ilgili olarak ise “O, bizim kuşağın ya ilk okuduğu kitabın yazarıdır, ya da en sevdiği kitabının yazarıdır. Az evvel bahsettiğim çocuğa çocuk nazarında bakmak Zarifoğlu’nda çok belirgindir. Benim için Motorlu Kuş’un çok ayrı bir yeri vardır. Küçük Prens kadar hayatımda iz bırakan bir kitaptır. O yüzden onu andığımız bir programda yer almak ve eğitimci olmak gerçekten bir onur” ifadelerini kullandı.