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Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin üst düzey görevlilerin yargılanması başlandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili aralarında dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta’nın da olduğu 4 kişinin yargılanmasına başlandı.

Genel 08.01.2021, 20:20
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Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin üst düzey görevlilerin yargılanması başlandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili aralarında dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta’nın da olduğu 4 kişinin yargılanmasına başlandı.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili görevi kötüye kullanma suçlarından haklarında 2 yıl hapis istemiyle dava açılan dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu’nun yargılanmaları başladı.

Kahramanmaraş 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar, bulundukları şehirlerdeki adliyelerde SEGBİS sistemiyle katılırken, duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile partililer hazır bulundu.

Dönemin Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İddianamede yer alan helikopterin düştükten sonra noktasal yer tespiti yapan ELT cihazı ile ilgili soru yöneltilen Orhan Birdal, bu konudaki sorumluluğun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde olduğunu söyledi.

Dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, her uçuş için böyle detaylı bir eğitimin verilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

Dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu da suçlamaları kabul etmedi.

Daha sonra söz alan BBP Avukatı Kemal Yavuz, "Eğer bu helikopterde usulüne uygun ELT cihazı olsaydı anında sinyal verecekti ve sinyal sayesinde de helikopterin yeri anında noktasal olarak tespit edilecekti. İsmail Güneş’in 6 saat sonra öldüğünü, Yüksel Yancı’nın 3.5 saat sonra telefon numarası verdiğini, Erhan Üstündağ’ın 2.5 saat sonra konuştuğu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ciğerlerinde 330 CC kan olduğu ve bunun da öldürücü nitelikte olmadığı göz önünde bulundurulduğunda en az 4 kişinin arama- kurtarmanın gecikmesi sebebiyle öldüğü net olarak anlaşılmış durumdadır.

Bunun hem insani hem de cezai sorumlulukları üzerlerindedir. ELT cihazının sonradan takıldığı fotoğraflarla sabit. Bu helikopterin bakımını yapan firmanın elemanı olan ve olay yerine hiç yaklaştırılmaması gereken kişi Kenan Köksal, Kerem Mumcuoğlu aşağıda, yerde bırakılarak helikopter o şahsı alıp gidiyor ELT cihazını takıyor" dedi.

Duruşma 29 Ocak Cuma gününe erteledi.
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