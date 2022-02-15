Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ’nün müdahalesi davasına devam edildi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmalara FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 19 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kahramanmaraş Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya merhum Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, tutuklu Kamil B’nin daha önceki ifadelerinde söylediği, "Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüten Elazığ avukatlar imamı Abdullah Ö’ye bağlı avukat Mustafa Atalar’ın helikopterin düşmesi sonrasında bir takım askerler tarafından malzemelerin sökülerek alınması nedeniyle bu askerlerin avukatlığını üstlenmesinden dolayı örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt içerisinde sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntıların giderilmesi için bu hususta toplantılar ve görüşmeler düzenlendi. Bu toplantılara, örgütün Elazığ avukatlar imamı ’Kaan’ kod adlı Abdullah Ö, Malatya dernekler sorumlusu Turan Canpolat’ın, Malatya dar bölge sorumlusu ’Orçun’ kod adlı Halil Kayış, Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu, avukat Mustafa Atalar, Güneydoğu büyük bölge sorumlusu Mehmet Kocatürk, Türkiye imamı Barbaros Kocatürk, örgütün Türkiye avukatlar imamı ’Yıldırım’ kod adlı Muhammet Emir Yavuz, örgütün Güneydoğu savcı ve hakimler imamı ’Fevzi’ kod adlı Feyzullah Gülbent ve ismini bilmediğim askeri mahrem imam ile görüşmemiz oldu" ifadesi okundu.

İfadede adı geçen FETÖ hükümlüsü tanık Mehmet Durakoğlu’na söz hakkı verildi. Söz hakkı alan Mehmet Durakoğlu, Kamil B’nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve belirtilenlerin aksine her hangi bir toplantıya katılmadığını öne sürdü.

Daha sonra tanık olarak dinlenen Turan Canpolat ise, Kamil B’nin ve benzer ifadeler veren örgütün Elazığ avukat sorumlusu Abdullah Ö’nün söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Mahkeme Başkanı, tanık Ş.M.S’ye helikopterdeki cihazın sökülmesine yönelik davada dinlendiğini ve bu dava kapsamında da ifadesine başvurduklarını belirterek, söz hakkı verdi. Ş.M.S. ise olay sırasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde görev yaptığını anlatarak, kaza bölgesine görevlendirmesinin yapıldığını, yapılan incelemenin ardından rapor hazırladıklarını kaydetti.

Olayın üzerinden 12-13 yıl geçtiğini, bununla ilgili Kahramanmaraş’ta savcılık ve mahkemelerde verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyen Ş.M.S, kazanın ardından 27 Mart tarihinde, polis helikopteriyle bölgeye ulaştıklarını ancak hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadıklarını söyledi.