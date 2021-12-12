Yazı adada geçiren koyunlar salla kırsal mahalleye getirildi

KONYA(AA) - Konya'da yaz dönemini adada geçiren koyun sürülerinin, Beyşehir Gölü'ndeki dönüş yolculuğu, fotoğraf tutkunlarının karelerine de yansıdı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu adaların bazılarında tarım ve hayvancılık faaliyetleri de yürütülüyor.

Göle kıyısı olan kırsal Gölkaşı Mahallesi'nin karşısındaki Çeçen Adası'na ilkbaharda götürülen koyunlar, burada yayılarak üreticisini yem maliyetinden kurtarıyor.

Adada yayılan hayvanlar doğal ortamda besleniyor

Gölkaşı Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Çiftlik Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Erdoğan, AA muhabirine, Çiftlik Mahallesi'nin 70 haneli, 195 nüfuslu olduğunu, ikiz kardeşiyle kiraladıkları Çeçen Adası'nda tarım ve hayvancılık yaptıklarını anlattı.

Erdoğan, Çiftlik Mahallesi'nden kara yolu ile Gölkaşı Mahallesi'ne getirdikleri koyunları, ilkbaharda motorlu teknelerle hareket ettirdikleri özel yapım salla adaya çıkarttıklarını söyledi.

Hayvanların kışı Çiftlik Mahallesi'ndeki ahırlarda geçirdiğini anlatan Erdoğan, "Adada sürülerimiz yem vermeden doğal ortamda beslendi. Şimdi kapalı ağıllarda yemle beslenecek. Çayırdan çıktıkları için 3-5 ay bakıma çekmemiz gerekiyor. Allah nasip ederse kasaplık ya da kurbanlık olarak satacağız. Adada kaldıklarında, uzunca bir süre yem maliyetinden de kurtulmuş oluyoruz." diye konuştu.

Adada doğan kuzularla sayının dönüş yolculuğunda daha da arttığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sene bu işi yapıyoruz, zorlukları da var, çünkü karadaki gibi olmuyor. Nakil esnasında havanın iyi olmasına, gölde dalga oluşturacak fırtına olmamasına çok dikkat ediyoruz. Bir de hayvanlar adada başıboş yayılım yaptığından yabanileşiyor. Dönüş yolculuğunda dubaya bindirirken başını çeken bir koyun var. O bindiği an diğerleri de takip ediyor. Biz de takviye ediyor, kovalıyoruz. Kovalamazsak, suyu gördüğünde geri kaçabilir. Önümüzdeki yıl mayıs ayında Allah nasip ederse tekrar koyunlarımızı adaya geçireceğiz."

İlkbahar aylarında adaya 70-80 küçükbaş hayvan çıkardıklarını aktaran Erdoğan, dönüşte kuzularla birlikte sayının 100'e yaklaştığını dile getirdi.

Ümmü Gülsüm Erdoğan da ailesine yardımcı olduğunu belirterek, "Şansımızdan hava iyiydi. Gölde dalga da yoktu. Koyun ve kuzularımızı sağ salim getirdik." dedi.

Fotoğraf karelerine de yansıdı

Gölde adadan karaya hayvan nakilleri yörede bulunan fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Merve Şahin, adadan karaya getirilen koyunları fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, çektiği karelerle fotoğraf yarışmalarında derece hedeflediğini aktardı.