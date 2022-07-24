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Yazar Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Genel 24.07.2022, 17:46
Yazar Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala katıldı.

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