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Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
YAZAR ADALET AĞAOĞLU 91 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (TUDEB) SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN," TÜRK EDEBİYATININ USTA KALEMİ ADALET AĞAOĞLU’NU KAYBETMENİN HÜZNÜNÜ YAŞIYORUZ. BAŞIMIZ SAĞOLSUN" İFADELERİ KULLANILDI.
Genel 14.07.2020, 10:03
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Yazar Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (TUDEB) sosyal medya hesabı üzerinden," Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu’nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadeleri kullanıldı.
Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün (TUDEB) sosyal medya hesabı üzerinden “Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu’nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
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