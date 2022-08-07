Yaz yağmuru Taksim’i serinletti

Taksim’de aniden yağan yaz yağmuru turist ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura yakalananlar serinlerken mağazaların tenteleri altında ıslanmamak için bekledi.

Taksim’de aniden yağan yaz yağmuru turist ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar ve turistler yağmurdan korunmak için kapalı alanlar ve tentelerin altına kaçarken, kimisi ise yürüyerek yağmurun tadını çıkardı.

Yağmur bir süre sonra yerini yine güneşli havaya bıraktı.