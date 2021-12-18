banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı

DÜZCE (İHA) – Hava sıcaklıklarının günden güne düşmesi ve önümüzdeki günlerde kar yağışının beklenmesi ile birlikte yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı geldi. Kar yağdığında lastik değiştirmek yerine kış lastiklerinin bir an önce takılması gerektiğini belirten Lastik Servisi Müdürü Ümit Sel, “Havaların 7 derecenin altına inmesi ile birlikte kış lastiklerinin mutlaka takılması gerekiyor” dedi.

Genel 18.12.2021, 10:28
Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı

DÜZCE (İHA) – Hava sıcaklıklarının günden güne düşmesi ve önümüzdeki günlerde kar yağışının beklenmesi ile birlikte yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı geldi. Kar yağdığında lastik değiştirmek yerine kış lastiklerinin bir an önce takılması gerektiğini belirten Lastik Servisi Müdürü Ümit Sel, “Havaların 7 derecenin altına inmesi ile birlikte kış lastiklerinin mutlaka takılması gerekiyor” dedi.

Hava şartlarının zorlaşmaya başlaması ile birlikte araç sahiplerine çok önemli uyarı yapıldı. Havaların 7 derecenin altına düşmesi ile birlikte kış lastiklerinin muhakkak takılması gerektiğini vurgulayan Servisi Müdürü Ümit Sel, sürücülerin yol tutuşu olmayan lastiklerle kaza yapması maliyetin daha yüksek olduğunu söyledi. Sel, “Aracınız ne kadar lüks, ne kadar üst segment olursa olsun, 4x4 dahi olsa bile aracın altındaki lastikler yaz lastiği ise bu hava koşullarında hiçbir hükmü hiçbir fonksiyonu yok. Aracınızı daha konforlu daha güvenli kullanmak istiyorsanız hem can güvenliğiniz hem mal güvenliğiniz hem de çevrenizdeki trafikte ki insanlara zarar vermemek için kış lastiği kullanılması gerekiyor. Bugün malum araç fiyatları çok yüksek, kaza yapılmasının ardından yedek parça rakamları da yüksek. Bugün bir aracın farı 15-20 bin lira arasında değerlendiriliyor. Dolayısı ile kış lastiğinin fiyatı, aracın farlarından tamponundan daha ucuz bir ürün. Dolayısı ile tavsiyemiz mutlaka ama mutlaka Kış lastiği takmaları yönünde. Hem can güvenlikleri hem de mal güvenlikleri için” şeklinde konuştu.

Kar lastiği mi kış lastiği mi?

Doğru bilinen bir yanlışı da vatandaşlara önemle hatırlatan Sel, “Aslında yanlış bir olgu var. Arabaya ‘karda takarım ben bunu’ veya ‘benim aracım 4x4, karda sıkıntı yaşamam sorun yaşamam’ denerek yaz lastiği ile devam ediyorlar. Kışa bu şekilde girmeye çalışıyorlar ama bu yanlış bir bilgilendirme tabi ki. Bu lastik sadece kar lastiği değil. Adı üzerinde kış lastiği. Sadece kar olarak değerlendirmemek gerekiyor konuyu. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde hep söylüyoruz bunu. Yaz lastiğinin hiçbir fonksiyonu hiçbir özelliği kalmıyor. Bunu sadece yağmurlu havalarda gibi görülmemesi gerekiyor. Şöyle değerlendirilmeli siz 1 milyon lira 1.5 milyon lira vermişsiniz bir araç almışsınız, sizin yol ile aranızdaki tek şey lastiğiniz. Dolayısı ile bunun en iyi şekilde olması ve en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yaz lastiğinin hiçbir şekilde fonksiyonu kalmıyor havanın 7 derecenin altına olmasında. Can ve mal güvenliğiniz için kış lastiği takmanız mecburi” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8