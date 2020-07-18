Yaz günlerinin vazgeçilmezi: Ayran aşı çorbası nasıl yapılır?

Kavurucu yaz sıcakları geldi çattı. Hem beklediğimiz, özlediğimiz hem de sıcaklar yüzünden zorlandığımız günler başladı. Bu yaz sıcaklarında karnımız acıkıyor ancak canımız pek de bir şey yemek istemiyor...

Bir şeyler yemek eziyete dönüşmesin diye...

Yaz sıcağında yemek yerken terlemek, yemenin bir eziyete dönüşmesi demek bir yandan da... Yaz sıcağında kaynayan tencerelerin pek de sempatik gelmediğini söylesek yanlış olmaz galiba... İşte o eziyeti yaşamadan direkt yazın keyfine varın diye sizin için çok güzel bir tarif hazırladık.

Ayran aşı için malzemeler

Aşurelik buğday

Nohut

Salatalık

Nane

Tuz

Yoğurt

Su

En kolay ayran aşı tarifi

Öncelikle buğdayı ve nohutu haşlayın. Yoğurdu çok sulu olmayacak şekilde ayran yapın. Ayrana, pişirdiğiniz nohut ve buğdayı ekleyin, küçük küçük doğradığınız salatalıkları da ilave edin. Dolaba koyun, birkaç saat soğuması için bekletin. Soğuyan çorbanızı, kuru ya da taze nane ile süsleyip servise sunun.