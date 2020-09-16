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Yayına başlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi

YAYINA BAŞLANAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Genel 16.09.2020, 09:47
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Yayına başlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde radyo yayınları başladı. Çamlıca’da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin söküm işlemlerine ise bu hafta içinde başlanacak. Yayına başlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi.

99 radyonun aynı anda gerçek test yayınları yapıldı. Tüm radyolar testleri başarı ile gerçekleştirdi. Çamlıca Kulesi’nde radyo yayınları kuleden verilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıl sonuna kadar yedek kulenin de hizmete gireceğini duyurdu. Bu projeyle birlikte Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca’da bulunan 28 televizyon anteni kaldırılacak.

İstanbul’un sembollerinden biri olması beklenen yeni kulede 39 ve 40’ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34’üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.Tamamlandığında toplam yüksekliği 398.5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576.5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule, her biri 4.5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

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