Yaya geçidine monte edilen maket polisin ağzına maske taktılar

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüse dikkat çekmek için yaya geçidine monte edilen maket trafik polisinin ağzına maske taktılar.

Sivas kent merkezinde 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Süleyman Çanka Çarşısı önünde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, bazı il protokol üyeleri, Jandarma ve çok sayıda polis katıldı. Programda “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” temalı maket trafik polisi yaya geçidine monte edildi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin korona virüse de dikkat çekmek için yaya geçidine monte edilen maket trafik polisine maske taktı. Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, trafik polisi otomobiline binerek caddede gezindi. Programın sonunda “Önce Yaya” ve “Emniyet Kemeri Kullanımı” konulu broşür ile kırmızı düdük ve boyama kitabı dağıtıldı.

Türkiye’de ilk

Programda konuşan Vali Ayhan, "Her yıl mayıs ayının ilk haftası karayolları trafik haftası. Bu çerçevede bütün kurumlarımız trafik güvenliği ile ilgili gerek belediyemiz gerek karayollarımız ve başta emniyetimiz olmak üzere çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bunlarında özellikle statik eylem planına uygun şekilde geçen yılda olduğu gibi bu yılda da farkındalık oluşturmak için çok güzel etkinlikler faaliyetler yapıldı yapılmaya devam ediyor. Şu an kısıtlamaların olduğu bir zaman dilimindeyiz ama bu kısıtlama olmasına rağmen yine de farklı mecralardan da bu eğitim planlamalarımızın eğitimlerini vermeye devam ediyoruz. Sivas’ımızda da çok güzel bir kültür oluştuğunu söyleyebilirim. Bu cezalarla ve farklı metotlarla engellenmesi mümkün değil. Yani trafik akışının düzgün olması, yay güvenliğinin sağlanması bir bilincin kültürün olması daha çok bir eğitimle bir kültürle olabilir. Bunun için de güzel çalışmalar yapılmaktadır. Burada da bir tane vatandaşlara farkındalık oluşturma ve dikkatini çekme açısından yaya önceliği için kırmızı çizgilerimizi çizmek için buradayız. Tekrar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sivas’ımız yayalar ve trafik güvenliğimiz için daha güvenli bir şehir olması için emin adımlarla gitmektedir. Emniyetimize bu güzel çalışması için teşekkür ediyorum. Maket uygulaması Türkiye’de ilk ve bizim de Sivas’ımızın adeta kalbi olan ve Türkiye’nin de en güzel meydanı olan şehrimizin kent meydanına da bir farkındalık oluşturması için gerçekleştirdik. Bir farklılık oluşturdu insanların dikkatini çekecek ve gerek araç sürücülerimiz gerek ise yaya olan vatandaşlarımız onu gördüğü anda da bazı trafikle ilgili olan eğitimleri, olması gereken duygununda bir anda ortaya çıkacağını da söyleyebilirim. Güzel bir uygulama oldu Türkiye’de de yaygınlaşabileceğini söyleyebiliriz" dedi.