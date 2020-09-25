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Yavuz Sultan Selim vefatının 500’üncü seneyi devriyesinde anıldı

NAMAZ BİTİMİNDE CEMAATE ETLİ PİLAV VE AYRAN İKRAMI YAPILDI

Genel 25.09.2020, 15:00
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Yavuz Sultan Selim vefatının 500’üncü seneyi devriyesinde anıldı

Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yıl dönümünde düzenlenen program ile kabri başında anıldı.

Yavuz Sultan Selim Han’ın vefatının 500’üncü seneyi devriyesinde Fatih Belediyesi adını taşıyan camide cuma namazının ardından anma programı gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim Camii’nde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz bitiminde cemaate etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Ardından kutsal emanetler fotoğraf sergisi ve Yavuz Sultan Selim Han’ın şiirlerinin bulunduğu sergi gezildi. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Han’ın türbesi ziyaret edilerek dualar edildi.

“8 yıl tahta kalmış ama bir ömre sığmayacak işler yapmıştır”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Bugün Yavuz Sultan Selim Han’ın 500’üncü ölüm yıl dönümü. Osmanlı padişahları içerisinde 8 yıl tahta kalmış ama bir ömre sığmayacak işler yapmıştır. Hilafeti Osmanlı’ya getiren ayrıca kutsal emanetlerinde Osmanlı topraklarına getiren bir padişahtır kendisi. Bizlerde onun adına yapılan bu camide dualar edip kendisini andık” dedi.

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