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’Yavuz’ sondaj gemisi Karadeniz’e açılmak üzere İstanbul Boğazı’na giriş yaptı

’Yavuz’ sondaj gemisi Karadeniz’e açılmadan önce gerekli teknik hazırlıklarını tamamlamak için Haydarpaşa Limanı’na demirledi.

Genel 14.08.2021, 14:13
’Yavuz’ sondaj gemisi Karadeniz’e açılmak üzere İstanbul Boğazı’na giriş yaptı

’Yavuz’ sondaj gemisi Karadeniz’e açılmadan önce gerekli teknik hazırlıklarını tamamlamak için Haydarpaşa Limanı’na demirledi.

Türkiye’nin üç adet sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz’e açılmak üzere kurtarma römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı’na geldi. Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa limanında gerekli teknik hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz’e açılacak.
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