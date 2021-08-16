banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Ev alan 18 Bin yabancı TC vatandaşı oldu
Ev alan 18 Bin yabancı TC vatandaşı oldu
Komandolardan muhteşem klip...
Komandolardan muhteşem klip...
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı

Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa’ya demirledi, hazırlıklar havadan görüntülendi

Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı’na yanaşan Yavuz sondaj gemisi havadan görüntülendi.

Genel 16.08.2021, 09:35
Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa’ya demirledi, hazırlıklar havadan görüntülendi

Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı’na yanaşan Yavuz sondaj gemisi havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz gün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı’na yanaştığı ve gerçekleştirilecek hazırlıklar sonrası Karadeniz’e hareket edeceği açıklanmıştı.

Türkiye’nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisinin, kurtarma römorkörleri eşliğinde geldiği Haydarpaşa Limanı ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
28°
açık