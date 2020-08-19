banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tayland turizmi yeniden başlatıyor
Tayland turizmi yeniden başlatıyor
Google'dan Türkiye açıklaması
Google'dan Türkiye açıklaması
Fransa’da son 24 saatte 3 bin 776 Covid-19 vakası tespit edildi
Fransa’da son 24 saatte 3 bin 776 Covid-19 vakası tespit edildi
KARDEMİR, Savunma Bakanlığının tedarikçisi oldu
KARDEMİR, Savunma Bakanlığının tedarikçisi oldu

Yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ARACINI DURDURARAK YOLDAKİ YAVRU KÖPEKLERİ EZİLMEKTEN KURTARAN HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ O ANLARI ANLATTI. SÜRÜNÜN KÖPEKLERİ KURTARMA ANLARI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Genel 19.08.2020, 17:40
4
Yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde aracını durdurarak yoldaki yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı. Sürünün köpekleri kurtarma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke mevkii D-100 karayolu üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 530 hat numaralı Gebze otobüsü ile seyir halinde olan sürücü Sercan Aksu, yolda iki yavru köpeğin olduğunu görünce aracını durdurdu. Otobüsten inerek diğer şeritteki otomobili durduran Aksu, yavru köpekleri yol dışına çıkararak araç altında kalıp ölmekten kurtardı. Yavruları yol kenarına alarak kurtaran otobüs sürücüsü o anları anlattı.

“Sonuçta bunlar can”

Yaklaşık 3 yıldır sürücü olarak görev yaptığını ve yavru köpekleri görünce emniyetli bir şekilde aracını durduğunu anlatan Aksu, “Geçtiğimiz Pazartesi günü 530 nolu İzmit-Gebze-Darıca hattında görev yapmaktaydım. 15.20’de İzmit Otogar’dan kalkışımı yaptım. Hereke mevkisinde 2 tane yavru köpeğin yolda olduğunu fark ettim. Aracımın emniyetini alarak yolcuların da can sağlığını düşünerek emniyetli bir şekilde aracımı durdurdum, araçtan indim. Daha sonra iki tane yavru köpeği emniyetli bir şekilde bariyerlerin dışına aldım. Sonuçta bunlar can. Kimse istemez. Benim yerimde kim olsa aynı şekilde yapardı. Kimse de ölmesini istemez” dedi.

“Yolcuların da tebriklerini, alkışlarını aldım”

Aracına döndüğünde yolcuların kendisini alkışladığını ifade eden Aksu, “Bariyerlerin dışına aldıktan sonra aracımın başına geldim. Yolcuların da tebriklerini, alkışlarını aldım. Güzel bir hareket yaptığımı söylediler. Daha sonra aracımı seyir haline çevirerek tekrar Gebze istikametine devam ettim. Daha sonra Gebze Garaj Vardiya Amirliğine bilgiyi verdim. Gebze Garaj amirimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Veteriner Müdürlüğünü arayarak bulundukları yerlerden köpeklerin alındığını söylediler. Bunun için de çok mutlu oldum. İşe girmeden önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’ın verdiği eğitimlerin karşılığını bu şekilde vermeye çalıştım. Zaten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’ın otobüsleri hayvan dostu olarak biliniyor. Araçlarımızda da mama taşıyoruz. Gerekirse kedi, köpek yolda gördüğümüzde araçlarımızı emniyetli bir şekilde park ederek, onları besliyoruz. Bu davranış çok güzel bir şey. Benim yerimde kim olsaydı aynısını yapardı. Ben de çok mutluyum, sonuçta bunlar bir can” diye konuştu.

Kahraman sürücünün yavru köpekleri kurtarma anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yavru köpekleri yolda gören sürücü Aksu, otobüsü durdurarak aracından iniyor. Yavru köpekleri yol dışına çıkaran sürücü daha sonra yoluna devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner378
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2020
İmsak 04:37
Güneş 06:12
Öğle 13:13
İkindi 16:59
Akşam 20:03
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25