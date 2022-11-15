Yavru filin muhabiri güldürdüğü video internette viral oldu

Kenya’da yavru filin, vahşi yaşam hakkında haber yaptığı sırada muhabiri hortumuyla rahatsız edip güldürdüğü video internette viral oldu.

Yetim yavru fillerin kurtarılması, rehabilitasyonu ve serbest bırakılmasıyla ilgili çalışmalar yapan Kenya merkezli kuruluş Sheldrick Wildlife Trust Vakfı’nın, paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. KBC muhabiri Alvin Patterson Kaunda vahşi yaşam hakkında yaptığı haber sırasında yavru fillerin hedefi oldu. Yayın sırasında yavru filin hortumuyla muhabirin kulağına dokunduğu ancak muhabirin profesyonelliğini bozmayarak hiç tepki vermediği görüntülerde, daha sonra yavru filin hortumunu yüzünde dolaştırmasıyla kendini tutamayan muhabirin kahkahalara boğulduğu görüldü.

Vakfın “Herkes yıldız olmak istiyor! Kindani (yavru fil), Alvin’in performansından o kadar etkilendi ki, spot ışığını da çalmaya karar verdi” başlığıyla paylaştığı görüntüler soysal medyada binlerce beğeni aldı.