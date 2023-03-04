Yat kaptanları Marmaris’te sektör buluşmasında bir araya geldi

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından organize edilen ’4. Uluslararası Yatçılık Sektörü (İnternational Yachting Sector) kongresi’ Muğla’nın Marmaris ilçesinde başladı.

Marmaris’te beş yıldızlı bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek etkinliğe Dünya’nın ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 25 firma ile Türkiye’den 432 yat kaptanı katıldı. İki günlük eğitim boyunca hukuksal, teknik, deniz temizliği ve sağlık konularında eğitimlere katılan kaptanların sektörün sorunlarını da değerlendirdikten sonra bir rapor hazırlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve paydaşlara sunulacağı belirtildi.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı 41 yıllık kaptan Yusuf Ziya Karagöz, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz bu sektör çalıştayında Türkiye içinden ve yurt dışından gelen kaptanlarımız ile sektörde görev yapan firmaları bir araya getirdik. Deprem dolayısı ile eğlencesiz olarak düzenlediğimiz etkinlerde kaptanlarımız sigortaları ile ilgili, sağlık ve ilk yardım konularında, teknik konularda eğitimlere katılıp çalıştay gibi bir organizasyon içinde bir araya geldik. Bizlerin hem sosyalleşmesi hem de sektörün sorunlarını dile getireceğimiz bir etkinlik yaptık. Türkiye Yat Kaptanları Derneği olarak deprem bölgesinde de çalışmalar yaparak tekne aşçılarımız orada yemekler yapıyor. Depremzedelere yardımcı olmak için elimizden gelen maddi ve manevi tüm imkanları kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sektör buluşmasında eğitim veren Dr. Mehmet Aziz Tunç, "Kaptanlarımıza deniz ilk yardım konularında eğitimler veriyoruz. Kalp krizi, denizde boğulma, travma, düşme ve bunlara göre ilk müdahale nasıl yapılmalı eğitimleri veriyoruz. Teknelerde hangi ilaç ve malzemelerin kullanılacağını anlatıyoruz" diye konuştu.

Didim’den sektör buluşması için gelen Kaptan Erkan Küçük ise, "Ben 27 metrelik bir yatta kaptanlık yapıyorum. 24 yıldır denizlerdeyim, 12 yıldır da kaptanlık yapıyorum. Geçen yılda katılmıştım. Her yıl yeni şeyler öğreniyoruz. Mesela boya ve teknik malzeme anlamında yeni gelişmeler olmuş benim en çok dikkatimi o çekti" ifadelerini kullandı.