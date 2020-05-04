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Yaşlılara günde 3 saat nefes izni

Yaklaşık 1,5 aydır evde olan 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni belli kurallara bağlı olacak. Araç kullanamayacak olan yaşlılara günde 3 saat, bir kilometrelik alanda müsaade edilecek.

Yaşlılara günde 3 saat nefes izni

Yaklaşık 1,5 aydır evde olan 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni belli kurallara bağlı olacak. Araç kullanamayacak olan yaşlılara günde 3 saat, bir kilometrelik alanda müsaade edilecek.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:20
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Yaşlılara günde 3 saat nefes izni

Koronavirüs sebebiyle 45 gündür sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara haftanın belli günlerinde sokağa çıkma izni verilmesine yönelik talepler bugün kabinenin gündemine geliyor. Geçen haftaki Bilim Kurulunda da bu konuda görüşler dile getirilmiş ve gerekli tedbirlerin alınarak, 65 yaş üstüne sokak izni verilmesi uygun bulunmuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapılacak kabine toplantısından sonra açıklaması beklenen 65 yaş üstüne sokak izni, belli kurallara bağlı olacak. İllerin ve ilçelerin yaşlı nüfus yoğunluğuna bakılarak, bu izinler yaş kademelendirmesi yapılarak kullandırılacak. Bu konudaki yetki, il pandemi kurullarında olacak. Her il 65 yaş üstü vatandaşlara getirilecek izinlerle ilgili şartları belirleyebilecek. Örneğin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşlı nüfus daha yoğunsa, bu bölgedeki 65 yaş üstü vatandaşların tamamı aynı anda sokağa çıkamayacak. 65-70 yaş arası ile 70 yaş üstü ayrı ayrı saatlerde sokağa çıkabilecek. Kademeli olarak sokağa çıkılacaksa, bu kişilerin izin saatleri 3 saatten az olabilecek. Yaş gruplarına göre izin süresinin birer saat olabileceği belirtiliyor.

20 YAŞ ALTINA YASAK DEVAM EDECEK
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları geçerli olacak 65 yaş üstü izni kapsamında, bu kişiler evlerinin bulunduğu bölgedeki bir kilometrelik alan dışına çıkamayacaklar. Yakında park varsa buralara girebilecek ve yürüyüş yapabilecekler. Ancak, sokakta en fazla iki kişi sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla, yan yana yürüyebilecek. Araç kullanmayacaklar. 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağının ise bayram sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor.

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