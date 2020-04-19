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Yaşlı komşuları için verdiği konserde gençler oynadı

KIRIKKALE'DE, KORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN KOMŞULARI İÇİN BALKONUNDAN KONSER VERDİ. MÜZİĞİ DUYAN İKİ GENÇTE KALDIRIMDA ÇİFTETELLİ OYNADI.

Yaşlı komşuları için verdiği konserde gençler oynadı

KIRIKKALE'DE, KORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN KOMŞULARI İÇİN BALKONUNDAN KONSER VERDİ. MÜZİĞİ DUYAN İKİ GENÇTE KALDIRIMDA ÇİFTETELLİ OYNADI.

19 Nisan 2020 Pazar 19:26
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Yaşlı komşuları için verdiği konserde gençler oynadı

Kırıkkale’de, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü komşuları için balkonundan konser verdi. Müziği duyan iki genç de kaldırımda çiftetelli oynadı.

Kırıkkale’de Kaletepe Mahallesindeki Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki apartmanda oturan çıtı lakaplı müzisyen Murat Temür, sokağa çıkamayan komşularına moral olması için terasta konser verdi. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelere çıkarak müziğin ritmine ayak uydurdu. Müziğin sesini duyan iki genç de kaldırımda çiftetelli oynadı. Bazıları da o anları cep telefonlarına kaydetti.

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