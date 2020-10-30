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Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor
AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN YAŞLI ÇİFTİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
Genel 30.10.2020, 19:03
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor.
Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal’dan (64) 3 gün önce bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınları yaşlı çifte ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arama çalışması başlattı. Gün boyu süren arama çalışmalarının bölgede devam ettiği öğrenilirken AFAD Ekiplerinin arama ve kurtarma köpekleri ile bölgeyi didik taradığı bildirildi.
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