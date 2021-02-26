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Yaşar Kemal, 6’ıncı yıl dönümünde anıldı

Büyükçekmece Belediyesi Türk romancı, senaryo ve öykü yazarı Yaşar Kemal’i ölüm yıldönümünde anıldı.

Genel 26.02.2021, 11:25
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Yaşar Kemal, 6’ıncı yıl dönümünde anıldı

Büyükçekmece Belediyesi Türk romancı, senaryo ve öykü yazarı Yaşar Kemal’i ölüm yıldönümünde anıldı.

28 Şubat 2015’de 92 yaşında vefat eden Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal, aramızdan ayrılışının 6’ıncı yıldönümünde Yaşar Kemal Vakfı ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler ile anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Büyükçekmece Belediyesi’nde Usta yazarın unutulmaz eserlerinin görsellerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yaşar Kemal deyince önce aklıma Cumhuriyet geliyor. Çünkü 1923 yılında Cumhuriyetle beraber doğan büyük bir usta, büyük bir düşünür, büyük bir yazar ama yazardan daha ötesi toplumun her katmanına hitap eden bir dünya görüşüyle biz onu tanıdık” dedi.

“Onun eserlerinden geçmişten çok dersler aldık”

Belediye hizmet binasında “Yaşar Kemal’in Eserleri” sergisinin açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştiren Başkan Dr. Hasan Akgün usta yazara olan hayranlığını şu sözlerle anlattı: “Türkiye’de ve dünyada milyonlarca insan Yaşar Kemal’i entelektüel bir noktaya koymuştur kafasında. Sadece tek bir düz roman yazan veya düz bir yazar olarak değil dünya olaylarıyla siyasi, sosyal, kültürel, eğitim ve insan yaşamıyla ilgili her noktaya temas etmiş büyük bir düşünürdü. Kendisiyle yakın ilişkimiz oldu. Hem görevimiz esnasında Büyükçekmece’de hem Türkiye’nin birçok yerinde kendisini yakından tanımaktan da her zaman mutluluk ve gurur duymuşumdur. Türkiye’den dünyanın tanımış olduğu böyle bir yazarın çıkması, yazmış olduğu eserlerin çeşitli dillere çevrilerek dünya insanları tarafından okunması ve Türkiye’de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ilk yazarımız olması bakımından tabii bizleri son derece yaşadığı süre içerisinde mutlu etmiş bir düşünürümüzdür. Ben kitaplarını çokça okumaya çalışan, hala okuyan bir kişiyim. Onun eserlerini okumak, kendisini tanıtmak, fikirlerini tanıtmak ve istifade etmenin devamlı yollarını Türk gençliğinin araması ve herkesin öğrenmesi lazım.”

“Yaşar Kemal’in İstanbul’u”

Büyükçekmece Belediyesi’nce gerçekleştirilen bir diğer etkinlikte ise yazar Feridun Andaç “Yaşar Kemal’in İstanbul’u” konulu söyleşide usta kalemin İstanbul anılarını anlattı. Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi 27 Şubat Cumartesi günü saat 20:00 de Büyükçekmece Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı’nın sosyal hesaplarından yayınlanacak.
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