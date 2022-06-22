Yaşanan orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor

Yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarını 7 gün 24 saat esasıyla takip eden Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, söndürme çalışmalarını merkezden koordine ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, yangınlarla mücadele yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Türkiye’deki tüm yangın söndürme çalışmaları bu merkezden kontrol ediliyor. Yangını tespit eden İHA’lar ile alanlarda görevli uçakların kayıt altına aldığı görüntüler, 10 kişilik ekibin görev yaptığı Yangın Yönetim Merkezine aktarılıyor. Yurt genelindeki 70 yangın gözetleme kulesi sayesinde elde edilen bilgiler ve görüntüler merkeze ulaştırılırken, navigasyon sistemiyle bütün araçların Türkiye’nin neresinde olduğu görülebiliyor. İHA’lardan alınan veriler ışığında yangının nasıl hangi bölgeye kadar hareket edebileceği tahmin edilen merkezde, bu kararlar ışığında yangınla mücadele araçları bölgelere sevk ediliyor. Orman yangınının çıktığı bölgelere gidecek takviye ekiplere de bu merkezden karar verilerek, herhangi bir karışıklığın oluşmasının önüne geçiliyor.

Marmaris’teki orman yangını da merkezden kontrol ediliyor

Yangın Yönetim Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarönü Orman İşletme Şefliği ekiplerince Muğla’nın Marmaris ilçesi Küfre Koyu mevkiinde dün akşam saat 20.02’de çıkan orman yangınına saat 20.10 itibarı ile ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi. Yapılan ilk müdahalede 1 helikopter, 40 arazöz, 7 dozer ve 160 personelin görev aldığı kaydedildi. Öte yandan bölgedeki 688’i Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam bin 494 personelin merkezden takip edildiği, 172’si arazözden oluşan 363 kamu aracı, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesinin görev yaptığı aktarıldı. Ayrıca bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına 20’si helikopter, 14’ü amfibik uçak olmak üzere 34 hava aracının destek verdiği hatırlatıldı.