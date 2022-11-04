Yaşamını yitiren maden işçisinin naaşı memleketi Bartın’a gönderiliyor

Bartın’da meydana gelen patlama sonucu 6 işçi yanık tedavisi görmeleri için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilmişti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden maden işçisi Taner Şen’in naaşı, hastanede yapılan incelemelerin ardından memleketi Bartın’a gönderiliyor.

Bartın’da meydana gelen maden patlamasının ardından 6 işçi vücudunda oluşan yanıklar nedeni ile ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilmişti. İşçilerden birinin tedavisi başarılı şekilde tamamlanarak taburcu edilirken, yoğun bakımda tedavisi devam eden işçilerden Taner Şen’den acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden Şen’in cansız bedeni hastanede yapılan incelemelerin ardından memleketi Bartın’a bu akşam gönderiliyor.

Öte yandan Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gelerek hayatını kaybeden maden işçisinin yakınlarını ziyaret etti. Kaymakam Turan burada vefat eden maden işçisinin yakınlarına başsağlığı diledi.