Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelere giderek temiz hava ve güneşin tadını çıkardı. Uygulanan kısıtlamadan dolayı çok memnun olan ve kendi sağlıkları için bunun gerekli olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Devlet bizi düşünüyor, yasaklar bizim için. Koronadan vefat edenlerin çoğu 65 yaş üstü. Devletimizden, hükûmetimizden Allah razı olsun" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dördüncü kez dışarı çıktı. Bursa’da park ve bahçelere akın eden vatandaşlar temiz hava ve güneşin tadını çıkardı. Merkez Osmangazi ilçesinde park ve bahçelere giden vatandaşlar, akranlarıyla bol bol sohbet ederek yürüyüş yaptı. Haftada bir gün izinli oldukları için mutlulukları gözlerinden okunan vatandaşlar, korona virüs salgınından ölenlerin çoğu 65 yaş üstü olduğu için hükûmetin uyguladığı bu tedbirlerden memnun olduklarını dile getirdiler.

"Bu yasaklar bizim için"

Tahsin Sakarya, "Devlet bizi düşünüyor, yasaklar bizim için. Vefat edenlerin çoğu 65 yaş üstü. Devletimizden, hükûmetimizden Allah razı olsun. Avrupa’da yaşlılara bakmıyorlar, onları ölüme terk ediyorlar, ama bizim ülkemizde yaşlılara bakıyorlar. Şehir hastaneleri yapılırken herkes karşı çıkıyordu "Hastaneyi ne yapacaksınız" diyorlardı. Şimdi hepsi lazım oldu. Bu süreçte maaşımızı alıyoruz, rahatımız iyi, önceden biz şeker ve çay bulamıyorduk. Şimdi yedi düvelle harp etmemize rağmen kıtlık yok. Rusya’ya, Amerika’ya, dünyanın birçok ülkesine yardım gönderdik. Biz Osmanlı torunuyuz" diye konuştu.