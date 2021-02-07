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Yasak kalktı hamsi tezgahtaki yerini aldı

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsinin yeterli boyutlara ulaşmadığı için Karadeniz bölgesinde hamsi avlanma yasağının kalkmasının ardından avlanan ilk hamsiler tezgahtaki yerini aldı. Boyu ve yağı ile tezgahtaki yerini alan hamsinin kilosu ise 30 liradan satılıyor.

Genel 07.02.2021, 14:23
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Yasak kalktı hamsi tezgahtaki yerini aldı

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsinin yeterli boyutlara ulaşmadığı için Karadeniz bölgesinde hamsi avlanma yasağının kalkmasının ardından avlanan ilk hamsiler tezgahtaki yerini aldı. Boyu ve yağı ile tezgahtaki yerini alan hamsinin kilosu ise 30 liradan satılıyor.

Hamsi avlanma yasağının kalkmasının ardından gece saatlerinde tekneler hamsi avına çıktı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte limanlara tonlarca hamsi ile dönen teknelerden alınan hamsiler tezgahtaki yerini almaya başladı. Hamsileri tezgahlarda gören vatandaşlar kısıtlama saatlerinde market alışverişi sonrasında soluğu balıkçılarda aldı. Düzce’de Karadeniz’den ilk çıkan hamsiyi tezgahına yerleştiren balıkçı Tuncay Kılıç, vatandaşların yasak sonrasında hamsiye talebinin arttığını diğer balıkların yüzde 20’nin üzerine çıkmadığını belirtti. Balıkçı Kılıç, “Beklediğimiz gün bugün olsa gerek. Hamsi tezgahtaki yerini aldı. İnşallah biraz daha bollaşır. Zaten kısa bir zaman kaldı avlanma yasaklarının başlamasına. Hep beraber insanlar da bekliyordu biz de bekliyorduk. İnşallah hamsiler iyi olur bu saatten sonra. Fiyatlarımız şu anda 20 lira ile 30 lira arasında değişiyor. Ama hamsi avlanmaya daha yeni başladığımız için ilerleyen günlerde fiyatlarda aşağıya düşme başlayacaktır. Çok da aşağıya düşeceğini düşünmüyorum ama inşallah 10-15 lira arasında olur. Yasağın hamsiye iyi gelip gelmediğini şimdi karar veremeyiz. İlerleyen günlerde bu net olarak belli olacak. Şu anda boyu, yağı gayet iyi durumda” ifadelerini kullandı.

“Hamsisiz tezgah olmaz”

Yasağın kalkmasının ardından vatandaşların hamsiyi beklediğini belirten Kılıç, “Kar suyu hamsinin kulağına daha önce kaçmıştı. Deniz soğuduğu zaman hamsinin kulağına kar suyu kaçmış kadar oluyor. İnşallah daha iyi olur. Herkes hamsiyi bekliyordu. Hamsisiz tezgah olmaz. Diğer balıklara talep yüzde 20’nin üzerine çıkmıyor. Herkesin istediği hamsi oluyor. Bölge itibari ile hamsi olmazsa olmaz durumda. İnsanlar diğer balıkları alternatif olarak görüyor. Herkesin istediği ilk önce hamsi” şeklinde konuştu.

Balıkçı Erdal Göksel de balıkçı teknelerini merakla beklediklerini belirterek "Bu sezon hamsi istediğimiz gibi gitmiyor. Yasaklar oldu inşallah bunun faydasını göreceğiz. Kayıklar çıkmaya başladı bakalım ne olacak bekliyoruz. Fiyat balık olmadığı zaman otomatikman artıyor. Biraz bollaşınca fiyat düşüyor. Ama bu sene iyi hamsi 20-25 liradan aşağıya düşmez. Şu an iri Karadeniz hamsisi 30 lira. Bollaşır kayıklar balıkla dönerse fiyatı düşer" dedi.
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