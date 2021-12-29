Yasa dışı avcılık yapanlara sabah saatlerinde baskın yapıldı

Fatih’de İDO-Yenikapı İskelesi karşısındaki alanda yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlara baskın yapıldı. Toplam 74 kişilik personelin katılımıyla sabah saatlerinde yapılan denetimde, limanda bulunması yasak olan yasa dışı su ürünleri avcılığında kullanılan 9 adet trol kapısı ve 5 takım trol ağına el konuldu.

İstanbul Fatih sınırlarında bulunan İDO-Yenikapı İskelesi karşısındaki alanda yasa dışı su ürünleri avcılığında bulunduğuna dair gelen ihbarlar doğrultusunda İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekiplere Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik kuvvet Şube Müdürlüğüne ekipleri de eşlik etti. Toplam 74 kişilik personelin katılımıyla sabah saatlerinde yapılan baskında 2 bot, 1 vinç ve 1 kamyon kullanıldı. Denetimde, limanda bulunması yasak olan yasa dışı su ürünleri avcılığında kullanılan 9 adet trol kapısı ve 5 takım trol ağına el konuldu.