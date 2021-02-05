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Yaş ortalamasının 35 olduğu Antalya’da 28 bin 776 bin 1 yaş altı bebek var

TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Antalya’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında artarak 2 milyon 548 bin 308 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret ederek, 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini iletti. Antalya, nüfusa göre iller sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinden sonra 5. sırada yer aldı. İl nüfusunun 1 milyon 266 bin 365’i (yüzde 49,7) kadın, 1 milyon 281 bin 943’ü (yüzde 50,3) ise erkek olarak istatistiklere geçti.

Genel 05.02.2021, 16:45
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Yaş ortalamasının 35 olduğu Antalya’da 28 bin 776 bin 1 yaş altı bebek var

TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Antalya’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında artarak 2 milyon 548 bin 308 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret ederek, 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini iletti. Antalya, nüfusa göre iller sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinden sonra 5. sırada yer aldı. İl nüfusunun 1 milyon 266 bin 365’i (yüzde 49,7) kadın, 1 milyon 281 bin 943’ü (yüzde 50,3) ise erkek olarak istatistiklere geçti.

En azla nüfus Kepez, en düşük nüfus İbradı’da

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden alınan verilere göre Antalya’nın en fazla nüfusa sahip olan üç ilçesi sırasıyla 574 bin 183 ile kepez, 513 bin 35 ile Muratpaşa ve 333 bin 104 ile Alanya olurken, en az nüfusa sahip ilçeleri 2 bin 947 ile İbradı, 7 bin 492 ile Gündoğmuş ve 10 bin 957 Akseki olarak kayıtlara geçti.

Yaş ortalaması 35

Türkiye genelinde 2019 yılında 32,4 olan ortalama yaş, 2020 yılında 32,8 olarak gerçekleşti. Antalya’da 2019 yılında 34,6 olan ortalama yaş 2020 yılında önceki yıla göre artış göstererek 35 oldu. Antalya’da ortalama yaş kadınlarda 35,4 iken, erkeklerde 34,6 olarak tespit edildi.

Nüfus artış hızı azaldı

Ülke genelinde nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 olarak gözlemlendi. Antalya’da yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 34,6 iken, 2020 yılında binde 14,5 oldu. Nüfus artış hızı en yüksek üç ilçe Döşemealtı, Kepez, Kumluca olurken, nüfus artış hızı en düşük olan üç ilçe Akseki, Gündoğmuş ve İbradı oldu.

Antalya’ya en çok göç komşu illerden

İstatistiklere göre, Antalya’da ikamet eden vatandaşların yüzde 44,5’ini oluşturan 1 milyon 90 bin 951 Antalya nüfusuna kayıtlı iken Antalyalıları sırayla 95 bin 797 ile Konya, 78 bin 784 ile Burdur ve 62 bin 719 ile Isparta takip etti.

Yabancı nüfusu azaldı

Antalya’da 2019 yılında 41 bin 957’si erkek, 60 bin 686’sı kadın olmak üzere toplamda 102 bin 643 yabancı kayıtlı iken, bu rakam 2020 yılında erkeklerde yüzde 9,6 azalarak 37 bin 911, kadınlarda yüzde 7,1 azalarak 56 bin 383 oldu. Yabancı nüfus sayısı toplamda yüzde 8,1 azalarak 94 bin 294 olarak gerçekleşti. 2020 yılındaki verilere göre Antalya’da yabancı uyruklu nüfusun en fazla olduğu ülkeler sırayla Rusya, Kazakistan ve Almanya.

Erken nüfusu daha fazla

Türkiye’de erkek nüfusu kadın nüfusuna göre 217 bin 608 fazla iken Antalya’daki verilere göre erkek nüfusu kadın nüfusuna göre 15 bin 578 fazla olarak tespit edildi. Antalya’da erkek nüfusunun kadın nüfusuna göre fazla olduğu üç ilçe sırayla Kepez, Manavgat ve Alanya oldu.

Yaş grubuna göre dağılım

Ülke genelinde yaş grubu nüfusuna bakıldığında nüfus büyüklüğü en fazla olan grup 6 milyon 663 bin 636 kişi ile 20-24 yaş grubu olurken Antalya’da ise 215 bin 677 ile 35-39 yaş grubu oldu. Antalya’daki toplam nüfusun 28 bin 776’sı 1 yaşın altında olarak tespit edildi. 4 yaşındaki çocuk sayısı 37 bin 479, 5 yaşındaki çocuk sayısı 38 bin 282 olarak tespit edildiği Antalya’da 6-17 yaş nüfus 438 bin 691 olarak kayıtlara geçti. 18-64 yaş nüfus ise 1 milyon 903 bin 745, 65 yaş ve üzeri kişiler de 228 bin 735 kişi olarak açıklandı.
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