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Yarısı çöken binaya ânında müdahale
OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KURUÇEŞME MAHALLESİ’NDE DÜN GECE YARISI KENDİLİĞİNDEN ÇÖKEN İKİ KATLI AHŞAP BİNAYI YIKTI.
Genel 15.10.2020, 16:01
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Osmangazi Belediyesi, Kuruçeşme Mahallesi’nde dün gece yarısı kendiliğinden çöken iki katlı ahşap binayı yıktı.
Kuruçeşme Mahallesi, Yahşibey Caddesi’nde meydana gelen olayda 200 yıllık iki katlı tarihi ahşap binanın yarısı aniden çöktü. Binanın kullanılmıyor olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Binanın çökmesi sebebiyle çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ayakta kalan bölümünün de çökme tehlikesi bulunan ve vatandaşlar için tehlike arz eden binanın tamamen yıkılması için harekete geçti. Sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile binayı yıkarak muhtemel bir facia yaşanmasını önledi.
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