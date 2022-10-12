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Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi. Üyeler arasında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi hakim Emine Erdoğan da bulunuyor.

Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi. Üyeler arasında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi hakim Emine Erdoğan da bulunuyor.

Genel 12.10.2022, 11:51
Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi. Üyeler arasında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi hakim Emine Erdoğan da bulunuyor.

Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi. Üyeler arasında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi hakim Emine Erdoğan da bulunuyor.

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