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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 yıl önce boşaltılması talimatını verdiği cezaevi ziyareti öncesi 1 gün içinde boşaltıldı
Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi. Üyeler arasında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi hakim Emine Erdoğan da bulunuyor.
Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi. Üyeler arasında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi hakim Emine Erdoğan da bulunuyor.
Genel 12.10.2022, 11:51
Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi. Üyeler arasında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi hakim Emine Erdoğan da bulunuyor.