Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, hayatını kaybetti

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre, Kastamonu’da geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre, ziyaret için geldiği Kastamonu’da aniden fenalaştı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Yargıtay Savcısı Güre, tedavi gördüğü sırada yaşam mücadelesini kaybetti. Güre, kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erkut’un yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadelerine yer verdi.