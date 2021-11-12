Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Yargıtay Başkanlığı: “2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda ‘Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin’ tacir sayılacağı yönünde karar verild
Yargıtay Başkanlığı: “2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda ‘Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin’ tacir sayılacağı yönünde karar verildi.”
Genel 12.11.2021, 20:01
Yargıtay Başkanlığı: “2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda ‘Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin’ tacir sayılacağı yönünde karar verildi.”