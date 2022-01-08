Yargıda 2021’de hedef sürelere uyulma oranı yüzde 86 oldu

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen ‘yargıda hedef süre’ uygulaması kapsamında 2021’de soruşturma ve kovuşturmalarda hedef sürelere uyulma oranı 86 olarak gerçekleşti.

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hayata geçirilen, İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) da ‘Makul sürede yargılama hakkının güçlendirilmesi’ hedefinde yer alan ‘yargıda hedef süre’ uygulaması, dava ve soruşturmaların makul sürede tamamlanmasını amaçlıyor. Adliye ve dosya bazlı yapılan analizler doğrultusunda hayata geçirilen uygulama ile yargısal süreçlerdeki gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

‘Soruşturmalarda hedef sürelere yüzde 84 oranından uyuldu’

1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren ‘yargıda hedef süre’ uygulamasında 2 yıl geride kaldı. Vatandaşlara haklarında açılan soruşturma ya da davasının kaç günde biteceği bildirildi. Türkiye genelinde 1 Ocak 2021 - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında incelenen veriler sonucunda, İdari Yargı Mahkemelerinde yüzde 88,38, ceza mahkemelerinde yüzde 86,86, hukuk mahkemelerinde yüzde 85,65, Cumhuriyet başsavcılıklarında ise yüzde 84,01 olarak gerçekleşti. Tüm yargılama türlerinde ise bu oran ortalama yüzde 86,22 oldu.

‘Belirlenen hedef süreler vatandaşlara bildiriliyor’

Yargıda hedef süreler, adli mercilerce bin 438 dava ve 220 suç soruşturması türü üzerinde yapılan incelemelerin ardından belirlendi. Hukukta öngörülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulamada bu süreler il il ve dosya bazlı değişkenlik gösterebiliyor. Her dosyadaki bu süre, taraflara bildiriliyor.