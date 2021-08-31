Yardımsever zabıta komiseri gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece Belediyesi’nde 10 yıldır görev yapan ve mesai arkadaşları arasında “yardımsever” olarak tanınan zabıta komiseri Saimbey Yaraş geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Saimbey Yaraş (45) için Büyükçekmece Belediyesi’nin önünde düzenlenen cenaze törenine Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Yaraş’ın eşi ve iki çocuğu katıldı. Dua ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Saimbey Yaraş memleketi Adana’da defnedilecek.

"Derin üzüntü içindeyiz’’

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Yaraş’ın acılı ailesine başsağlığı dileyerek, “Çalışkan ve başarılı bir mesai arkadaşımızı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Yüce Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun’’ dedi.

Saimbey Yaraş’ın cenaze töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Zabıta Müdürü İbrahim Kaya, yardımseverliği ve çalışkanlığı ile tanınan Yaraş’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını ifade etti.