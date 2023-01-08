Yardımsever kuaför, karavanında çocukların saclarını kesiyor

Engelli çocukların ve yardıma muhtaç olan vatandaşların karavanında saçlarını kesen Öncü Aslan, “İlla para alarak hizmet vermeyi değil de gönülle yaparsan o beni paradan daha çok mutlu ettiğini inanıyorum” dedi.

33 yaşındaki kuaför Öncü Aslan, engelli çocuklara yardıma muhtaç olan vatandaşların karavanın içinde saçlarını kesiyor. Aslan yanındaki ekibiyle birlikte, bu projeyi 3 yıl önce başlatıp engelli ve rehabilitasyon merkezlerine gidip buradaki çocuklarının saçlarını bakım yapıp hem de saçlarını kesti. Daha hızlı ve daha çok engelli çocuğa ulaşmak isteyen Aslan ve ekibi, bir karavan satıp alıp içini kuaför salonuna dönüştürdü. Karavanda çocuklar saçlarını kesilmesini beklerken canları sıkılmasın diye müzik eşliğinde saçlarını kesimi devam etti.

“Bu aracı yapmamın sebebi de saç kesimini bir ileriye taşımak istiyorum”

Çocukluğundan beri mesleğin içerisinde olduğunu anlatan Öncü Aslan, “Ben duygu yüklü biriyim ve yardım etmeyi çok seviyorum. Yaptığın iş ne olursa olsun bunu aşkla, sevgiyle yapman lazım. İlla para alarak hizmet vermeyi değil de gönülle yaparsan o beni paradan daha çok mutlu ettiğini inanıyorum. 3 yıl önce bir arkadasın vesilesiyle engelli okuluna gitmiştik. O gün saç kesimi bitti. Eve gittiğimde o kadar huzur dolu biriydim. Bu aracı yapmamın sebebi de saç kesimini bir ileriye taşımak istiyorum. Özel çocuklarımız, yaşlılarımız, ameliyat olmuş evinde çıkamayanlar için sosyal medya numaralarımız var. Arıyorlar. Gidiyoruz. Hizmetimiz yapıp ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ben yakışıklı güzel olursan belki ailem beni buradan alır dedi”

Çocuk esirgeme kurumunda yaşadığı bir anısını paylaşan Aslan, "150 yakın çocuk vardı, devamlı saçlarını kesiyordum. Yanıma bir tane çocuk geldi. ’Abi beni çok yakışıklı yapsana’ dedi. Ben de şakayla karışık ’olmaz’ dedim. ’Herkesi aynı kesiyoruz. Sana farklı kesersek arkadaşların kıskanır’ dedim. ’Ben yakışıklı güzel olursam belki ailem beni buradan alır’ dedi” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de bir kişide gördüm oda bunu ticari olarak yapıyor”

Ailelerden çok güzel tepkiler aldıklarını söyleyen Aslan, "Zorla bize para vermek isteyenler oluyor. Sen oğlumu mutlu ettin para verelim diyorlar. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İstanbul her yerine gittik diyebiliriz. Salonum Esenler’de, esenlerdeki her okula gittim. Nereye çağırırsalar gideriz. Bir müdüre kızmıştık, okulunu kullanalım. Saçlarını keselim ücretsiz bir şekilde işi yokuşa sürdü. Bizde böyle bir araba yapalım dedim. Türkiye’de bir kişide gördüm oda bunu ticari olarak yapıyor” dedi.

30 yıldır berber olan Uğur Yıldız, “3 yıl önce böyle bir proje imza atmak bizim için gurur oldu. Mükemmel bir arabayı dizayn edip daha engelsiz bir dünya için, kimsesiz çocuklar için, yardıma muhtaç inşalar için özel bir araba ürettik. Bize ulaşıp anında arabayı yanaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.