Yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor

Esenyurt Belediyesinin deprem bölgesi için başlattığı kampanyada toplanarak bölgeye gönderilen yardımlar, depremzedelere dağıtılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için yürütülen çalışmalar sürüyor. Esenyurt Belediyesi’nin başlattığı kampanya çerçevesinde vatandaşlar tarafından getirilen yardımların deprem bölgesine sevkiyatı yapılırken giden 13 tırdaki malzemeler de afetzedelere ulaştırılıyor. Depremin başladığı ilk andan itibaren toplanan ısıtıcı, battaniye, bebek bezi, giyim, çadır, yatak ve gıda malzemeleri gibi öncelikli ihtiyaçların gönderildiği Hatay’da afetzedeler belediyenin kurduğu yardım çadırına gelerek ihtiyaç duyduğu ürünleri temin edebiliyor. Ekipler, Hatay’ın köylerini de tek tek gezerek yardımları ulaştırıyor.