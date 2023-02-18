Yardım tırıyla Fransa’dan yola çıkan gurbetçi kadın Türkiye’ye ulaştı

Fransa’da yaşayan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine duyarsız kalmayarak bir derneğin organizesinde toplanan yardımları, deprem bölgesine ulaştırmak için kendine ait tırı ile Türkiye’ye geldi. İstanbul’da mola veren Gülfem Zengin, “Amacım Kahramanmaraş’a gitmek” dedi.

Yıllar önce Fransa’ya taşınan Yozgatlı gurbetçi bir ailenin kızı olan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, 6 Şubat Pazartesi tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilde etkili olan deprem felaketine duyarsız kalmadı. 4 yıldan bu yana tır kullandığını söyleyen Gülfem Zengin, 2 yıl önce kendine aldığı tır ile Fransa’da bir dernek öncülüğünde toplanan yardımları Kahramanmaraş’a ulaştırmak için yola çıktı. 2 bin 660 kilometre yolu tek başına gelen Gülfem Zengin, “Ailemde tır kullanan kimse yok. Uzun yolu ve büyük araçları sevdiğim için meslek olarak yapmaya karar verdim. Doğma büyüme Fransa’da yaşıyorum, ailem Yozgatlı. Bu mesleğe 20 yaşında başladım. Şu an 24 yaşındayım ve 4 yıldır bu işi yapıyorum. Önce kendi şirketimi kurup kendi tırımı aldım. Benim kendi tırımı alarak istediğim yerlere gitmek gibi hayallerim vardı. Hayallerimden biri de Türkiye’ye gelmekti. Geçen sene 6 ay içinde 3 kez Türkiye’ye gidip gelmiştim. Şimdi de depremden dolayı tekrardan Türkiye’ye geldim. Zaman kaybetmemek için karayolundan geldim. Macaristan, Romanya ve Bulgaristan bana çok güven vermiyordu” dedi.

“2 buçuk günde Fransa’dan Kapıkule’ye giriş yaptım”

Türkiye’ye 2 buçuk günde geldiğini söyleyen Gülfem Zengin, “Bir de kadın olduğum ve yalnız olduğum için içimde korkum vardı. Türkiye’de çok üzücü bir durum var. Biz derneğimizle beraber tırımıza yükleme yaptık. Fransa’dan Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan şimdi de Türkiye’ye karayolu üzerinden geçiş yaptım. 2 buçuk günde Fransa’dan Kapıkule’ye giriş yaptım. Benim için bu durum gurur verici çünkü bende bu korkumu aşacağımı düşünmüyordum. Ama depremdeki insanların çaresizliği benim için daha önemliydi” şeklinde konuştu.

“Yolda hiç zorluk çekmedim”

Yolda zorluk çekmediğini söyleyen Gülfem Zengin, “Korkularımı bir kenara çekip Allah’ın izniyle sapasağlam İstanbul’a geldim. Yolculuğun ilk günleri çok zordu. Ama Türkiye’ye yaklaştığımda vatanın kokusu bana huzur vermeye başladı. Kapıkule’ye girdiğimde içimdeki endişe ve korku kayboldu. Şu an tırda yüzde 40 giysi var. 2’nci el kesinlikle yok. İlaç, bebek bezleri, battaniye, yastık, yorgan ve kedi köpek maması var. Bu işi yaptığım için alem ve arkadaşlarım benimle gurur duydu. Hiç kimse bana bir eleştiride bulunmadı. Yolda hiç zorluk çekmedim. Yolda yardıma ihtiyacım oldu, bana yardımcı oldular sağ olsunlar. Türkiye’de beni davet edenler oldu. Ama şu an amacımız Kahramanmaraş’a gelmek. Hakkım herkese helal olsun teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Gülfem Hanımı takdir ediyorum”

Kahramanmaraş’a kadar Gülfem Zengin’e eşlik edeceğini söyleyen Gökhan Baylan ise, “Gülfem Hanımla daha önceden bir iş dolayısıyla tanıyordum. Ben de 2 gün önce Maraş’taydım. Arkadaşlarımızla gittik, yardımlarımızda bulunduk. Gülfem Hanım dün beni aradı, nasıl yapacağını sordu. Tırdaki ürünlerini depoya indirmek istiyordu. Depodan tren vasıtasıyla Kayseri’den Maraş’a aktaracaklardı. Ben 5-6 saatlik bir telefon trafiğiyle Maraş Valisi’ne oradan da AFAD Bölge Müdürlüğüne ulaştık. Gülfem Hanımı takdir ediyorum. Etrafta çok fazla tır var ,ama Gülfem hanım kadın ve yaşı genç olmasına rağmen özgüvenli davrandı. Yaptığı büyük bir iş, kendisini tebrik ediyoruz” diye konuştu. Gülfem Zengin ve arkadaşları daha sonra yola çıktı.