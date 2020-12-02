Yardım elini uzattığı anne ve kızı tarafından dolandırıldı

Karabük’te çevresinde yaptığı yardım ve iyiliklerle tanınan bir kişi anne ve kızı tarafından 18 bin lira dolandırıldı, üstüne bir de kendi adına sahte imza ile 550 bin liralık senet yapılarak tehditle para istenilince polise şikayetçi oldu.

Ankara Adli Tıp Kurumundan emekli olduktan sonra, imkanları ölçüsünde eğitimden yardıma muhtaç ailelere yardım etmeyi sevdiğini söyleyen Mehmet Özkan Demir, Balıkesir’de tanıştığı ve güvenini kazanan anne ve kızı tarafından iyiliğinin kurbanı olarak 18 bin lirasının dolandırıldığını ifade etti.

Demir, anne ve kızını Balıkesir’den tanıdığını ve kızının Karabük’te üniversitede öğrenci olduğunu anlatarak, “Burada üniversiteyi kazanınca ev bulmaları konusunda arkadaşlarımı arayarak yardımcı oldum. Kiralarını filan kendileri ödüyordu. İnsanlık halidir, bazen ödemeyince benden borç alıyorlardı. Güvenimi kazanan S.E. ile kızı B.K. önce küçük borçlar alıp bana geri ödediler. Kızın annesini Safranbolu’da işe yerleştirdim. Haftalığını alamayınca kirasını ödemek için yardım borç istedi ve yine yardımcı oldum. Rakamlar yükseldikçe niyetlerinin kötü olduğunu Balıkesir’de yaptığım araştırmalarda resmi olarak da tespit ettim” dedi.

550 bin liralık sahte senet yapmış.

Bugüne kadar anne ve kızına toplamda 18 bin lira borç verdiğini sadece bin 500 lirasının kendisine geri ödendiğini kaydeden Demir, “S.E. benim aracımın bagajında eşyalarının bulunduğu çantasını unutmuş. Kendisini arayıp çantasını unuttuğunu söyleyince önemsiz olduğunu ve atabileceğimi söylemişti. Ben yine de kendisine eşyalarını vermeye gittiğimde yanımda bir uzman çavuş arkadaşım da olunca ne olur ne olmaz eksik bir şey olmasın diye bir kağıda tutanakla yazdım. Çantanın içindekileri yazarken, benim adıma düzenlenmiş ve sahte imzalı 550 bin liralık bir senet bulunca neye uğradığımı şaşırdım. Ben iyice araştırma yapınca daha önce 3-4 kez evlilik yaptığını tespit ettim. Numaralarını sık sık değiştirdiklerini tespit ettim. Ben de en son halkayım zannedersem. İyiliğim ve saflığımın kurbanı oldum. Başka insanları benim gibi mağdur etmesinler. Çünkü tehditle şantajla da bir şeyler istediler. Kızı hala bana tehdit mesajı atarak 50 bin lira para istiyor. Ben polise ve savcılığa başvurdum. Tek amacım başka insanların mağdur olmaması” diye konuştu.