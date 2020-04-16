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Yardım çeklerine kendi ismini yazdırdı, ülke karıştı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, AMERİKALILARA GÖNDERİLECEK YARDIM ÇEKLERİNİN ÜZERİNE KENDİ İSMİNİ YAZDIRDI.

Yardım çeklerine kendi ismini yazdırdı, ülke karıştı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, AMERİKALILARA GÖNDERİLECEK YARDIM ÇEKLERİNİN ÜZERİNE KENDİ İSMİNİ YAZDIRDI.

16 Nisan 2020 Perşembe 09:45
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Yardım çeklerine kendi ismini yazdırdı, ülke karıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalılara gönderilecek yardım çeklerinin üzerine kendi ismini yazdırdı.

ABD Senatosunun korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında zarara uğrayanlara verilmesini onayladığı 2,2 trilyon dolarlık yardım çeklerinin üzerine Başkan Donald J. Trump’ın adının yazılacak olması ülkeyi karıştırdı. Trump’ın korona virüs salgınının ekonomik etkileri ile mücadele kapsamında 70 milyon vergi mükellefine gönderilecek çeklere kendi isminin yazılması talimatını vermesi, bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesi siyasi çıkar elde etme girişimi olarak nitelendirildi. Amerikan vergi mükelleflerine yardım amaçlı gönderilecek 500, bin 200 ve 2 bin 400 dolarlık çeklerin sol köşesinde ’Başkan Donald J. Trump’ yazacak. Başkan Trump’ın son dakika talimatıyla yapılacak değişiklik sebebiyle çeklerin dağıtımının 3 ila 5 gün arasında gecikebileceği de belirtildi. ABD vergi dairesi tarafından vergi mükelleflerine gönderilen çeklerin üzerinde tarihte ilk defa bir ABD başkanının ismi yazılı olacak.

“Çeklerin gecikmesi yıkıcı başarısızlığının bir başka utanç verici örneğidir”

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, “Şimdi her zamankinden daha fazla gerçeğe ihtiyacımız var. Ve gerçek şu ki Başkan Donald Trump,bir pandemi planlamak ve üstesinden gelmek için gerekli olan altyapıyı söktü, bu da gereksiz ölümlere ve ülkede ekonomik felakete yol açtı. Ekonomik programlar ülke çapındaki işçileri korumak için çok önemli bir araçtır. Ancak Trump’ın ciddi derecedeki kusurları çok fazla küçük işletmenin ihtiyaç duydukları yardım kaynaklarını almasını engelledi. Ailelere doğrudan gönderilecek çeklerin üzerine adını yazdırmak için ödemeleri ertelemek, Başkan Trump’ın, bu krizi talep ettiği ve aciliyet ile başa çıkmasının yıkıcı başarısızlığının bir başka utanç verici örneğidir” İfadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hazırlanan ülke tarihindeki en büyük (2,2 trilyon dolarlık) ekonomik teşvik paketini 26 Mart’ta onaylamıştı.

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