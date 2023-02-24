Yaramaz kedi kapının altına sıkıştı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde apartmanın giriş kapısının altına kafası sıkışan yaramaz kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Şehit Şimşir Sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş kapısının altından geçmeye çalışan yaramaz kedinin kapı ile zemin arasında kafası sıkıştı. Durumu fark ederek kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan ve başarılı olamayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde kediyi bulunduğu yerden kurtardı.