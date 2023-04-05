Yaralı madenci Erol Bulduk kontroller ve tedavisinin devamı için İstanbul’a geldi

Bartın’daki maden kazasında yaralanan ve yaklaşık 5 aylık tedavi sürecinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden taburcu olan 40 yaşındaki maden işçisi Erol Bulduk, İstanbul’a yeniden geldi. Rutin kontrolleri ve tedavisinin devamı için gelen Bulduk, hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarını da ziyaret etti.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 günü Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından yaralı işçilerin bir kısmı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. O işçilerden biri olan ve vücudunun yüzde 85’e yakını yanan Erol Bulduk Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 5 ay süren tedavisinin ardından 1 ay önce taburcu olmuştu. Bulduk, bugün ailesi ile birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geldi. Rutin kontrolleri ve tedavisinin devamı için hastaneye gelen Bulduk aynı zamanda koordinatör başhekim Nurettin Yiyit ve tedavisi sürecinde kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarını da ziyaret etti.