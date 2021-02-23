Yaralı köpek barınakta tedavi altına alındı

İnegöl’de bir şahsın elindeki âletle darp ederek işkence yaptığı iddia edilen köpek belediye tarafından Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

İddiaya göre İnegöl’de bir kırsal mahallede meydana gelen olayda, köpeğinin bir başkası tarafından işkence darp edildiğini gören şahıs, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yüzü gördüğü işkence ve darptan dolayı kanlar içerisinde kalan köpeği bu hâle getiren şahsa yüksek meblağda idarî para cezası kesilirken, yaralı köpeğe ise İnegöl Belediyesi sahip çıktı.

Yaralı köpekle ilgili gelen ihbar üzerine Akbaşlar kırsal mahallesine giden İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, yüzünden yaralı köpeği alarak Halhalca kırsal mahallesi yolunda bulunan barınağa getirdi. Buradaki hayvan hastanesi bölümünde tedavi altına alınan köpeğin yaralarının ciddi olduğu, ancak yapılacak tedaviyle eski sağlığına kavuşacağı ifade edildi. Yaralı köpek, yapılan ilk müdahale ve operasyonun ardından barınakta tedavi altına alındı.