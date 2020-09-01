Yaralı halde bulunan caretta caretta tedavi altına alındı
KONAK VAPUR İSKELESİ YAKINLARINDA BULUNAN CARETTA CARETTA, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞAL YAŞAM PARKINDA TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Konak vapur iskelesi yakınlarında bulunan caretta caretta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkında tedavi altına alındı.
İzmir’de Konak vapur iskelesi yakınlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaralı halde bulunan iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkında tedavi altına alındı. Kabuğunda kırık olduğu tespit edilen caretta carettanın yolunu şaşırmış olduğu tahmin ediliyor. Kaplumbağa tedavisi yapıldıktan sonra Muğla Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderilecek.
İhbar üzerine aramaya çıktılar
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, deniz kaplumbağasının oldukça bitkin halde bulunduğunu ve hemen müdahale edildiğini söyledi. Afşin, şöyle konuştu:
“Sabah 8.30 civarında Konak vapur iskelesinde bir vatandaşımızın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler hem karadan hem denizden caretta carettayı bulmak için seferber oldu. Konak iskelesinin köşesinde yaralı bulunan kaplumbağa hiçbir zarar vermeden gemiye alındı. Daha sonra da Doğal Yaşam Parkına getirildi. Caretta caretta yolda zarar görmesin diye üzeri bir bezle örtüldü ve deniz suyuyla ıslatıldı. Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğüne de bilgi verildi.”
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